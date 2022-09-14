Армения попросила ОДКБ о военной помощи

Армения запросила у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь для восстановления территориальной целостности страны и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении. Об этом заявил премьер республики Никол Пашинян, выступая в парламенте на правительственном часе.

По его словам, Ереван обратился в ОДКБ по 4-й статье Договора о коллективной безопасности.

«Статья 4 гласит, что «если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства-участники настоящего Договора», – сказал Пашинян, чьи слова приводит «Спутник Армения». Напомним, в ОДКБ входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Также премьер-министр заявил, что на вчерашнем заседании ОДКБ был дан старт процессу, который должен привести к конкретным решениям. Пашинян пояснил, что от ОДКБ ожидается не только военная, но и дипломатическая поддержка.

Он также заявил, что партнеры по ОДКБ зафиксировали факт вторжения Азербайджана на территорию Армении.

По информации Пашиняна, потери армянской стороны из-за обстрелов ВС Азербайджана составили 105 человек.

Ранее сегодня Баку заявил о готовности передать Еревану тела около 100 военнослужащих Армении, погибших в результате боев на границе 12-13 сентября.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. В тот же день была достигнута договоренность о прекращении огня, а поздно вечером ОДКБ по итогам онлайн-заседания решила направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки обстановки на границе. Однако сегодня, 14 сентября, обстановка вновь накалилась, возобновились боестолкновения. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Ереван, Наталья Петрова

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