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Пятница, 14 октября 2022, 09:16 мск

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NYT: США конфликтуют с Россией и Китаем одновременно

Фото: FreePik

Соединенные Штаты Америки ввязались в противостояние с Китаем и Россией одновременно. Предсказать исход этого конфликта практически невозможно. Об этом пишет обозреватель Томас Фридман в статье для The New York Times.

«Бабуля постоянно говорила: «Никогда не конфликтуй с РФ и КНР одновременно». То же самое говорил и Генри Киссинджер. Увы, исходя из государственных интересов, сегодня имеются веские доводы в пользу противоборства обеим этим странам. Но можете не сомневаться, картина для нас непредсказуемая. Я надеюсь, что это не очередные бесконечные конфликты», – отмечает автор материала.

Конфликт США и России сейчас не кажется явным, но он стал более «жестоким и обостряющимся». Обозреватель выражает беспокойство из-за слишком явной поддержки Киева Вашингтоном и задается вопросом о том, к чему все это может привести.

По его мнению, Штаты объявили технологическую войну Китаю, запретив китайским производителям приобретать инновационные полупроводники. Та страна, которая сумеет первой создать самые умные чипы в мире, обретет мировое господство. Пока в этой сфере лидируют США, но очевидно, что Китай намерен нагнать упущенное, заключил Фридман.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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