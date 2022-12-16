ЕС утвердил девятый пакет санкций против России: под рестрикции попали 168 компаний

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что девятый санкционный пакет включены 168 российских компаний ВПК, энергетического и добывающего секторов.

«Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также сектора бизнес-услуг, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения и другие», – написал Домбровскис в своем твиттере.

Кроме того, отметил он, экспортные ограничения коснутся технологий двойного назначения, поставки химикатов, электроники, дронов и двигателей для них. Таким образом Евросоюз пытается «урезать возможности России производить новые и ремонтировать старые вооружения», – указал чиновник.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в черный список в рамках девятого пакет антироссийских санкций вошли около 200 физических лиц.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что под рестрикции попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы, три банка и четыре телеканала.

Накануне постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций в отношении России. Сегодня, 16 декабря, санкционный пакет утвердил Совет Евросоюза. Ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Тогда же станут известы имена россиян, попавших в новый санкционный пакет.

Согласно сообщению на сайте Совета ЕС, вводится полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, активы еще двух российских банков замораживаются. Также Совет ЕС приостанавливает вещания на территории Евроюза телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала.

Вместе с тем, Совет ЕС принял решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и средства определенных лиц, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения.

Брюссель, Наталья Петрова

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