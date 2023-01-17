Казахстан ограничил срок пребывания иностранцев, в том числе россиян

Власти Казахстана ввели новый порядок въезда и пребывания в стране иностранцев, включая и граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия.

Новые правила начнут действовать с 27 января. Согласно опубликованному накануне постановлению кабмина, гражданам стран – членов ЕАЭС можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Разрешенный срок пребывания в Казахстане заканчивается «для граждан государств – членов ЕАЭС – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы Казахстана, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней», – говорится в документе.

Таким образом, новый порядок отменяет действовавший в Казахстане так называемый «визаран» (Visa Run), то есть пересечение государственной границы для продления срока легального пребывания на территории страны. Благодаря этому иностранцы, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать из республики и снова въехать, чтобы отсчет срока пребывания начался заново.

Действие постановления не будет распространяться на тех, кто приехал в Казахстан по визе или оформил разрешение на временное проживание на территории республики. Для них срок пребывания в республике ограничивается лишь сроком действия этих документов.

По данным миграционной службы МВД Казахстана, в минувшем году в страну въехало более 5,6 млн иностранцев, из них 2,9 млн – граждане России. В конце ноября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что после объявления в России частичной мобилизации в республику въехало чуть более 400 тыс. россиян.

Астана, Наталья Петрова

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