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Вторник, 31 января 2023, 09:47 мск

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Генсек НАТО заявил об опасности победы России на Украине

Йенс Столтенберг, фото: flipboard.com

Успех российской военной спецоперации на Украине станет опасным посылом для авторитарных лидеров. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Японию.

«Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру», – заявил он, выступая на военной базе Ирума в префектуре Сайтама (цитата по ТАСС).

Посыл, по словам Столтенберга, будет заключаться в том, что «если они используют военную силу, они могут достичь своих целей».

Генсек Североатлантического альянса ранее в ходе визита в Сеул призвал Южную Корею предоставить вооружения и боеприпасы Украине. Президент Южной Кореи Юн Сук Ель на это ответил отказом, указав, что поставлять летальное оружие Киеву не разрешает закон, запрещающий вооружать страны, участвующие в конфликтах.

До этого Столтенберг неоднократно выступал с призывом к странам альянса увеличить поставки оружия на Украину «ради мирных переговоров» с Россией.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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