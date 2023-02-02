В США считают, что решимости Запада в поддержке Киева хватит до конца года

Решимости стран Запада по поддержке Украины в противостоянии с Россией на нынешнем уровне хватит до конца года. Такое мнение высказал экс-министр обороны США Роберт Гейтс в интервью газете Washington Post.

«Может ли Запад и США сохранить общественную поддержку той материальной помощи украинской экономике и армии, которую мы оказывали до сих пор? По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года. Я думаю, что европейцы останутся сильными», – сказал он, подчеркнув, что американская администрация «полностью привержена этому» (цитата по РИА «Новости»).

В то же время Гейтс отметил, что при отсутствии «существенного преимущества» одной из сторон «через год или около того» может сложиться ситуация, когда «давление со стороны, в первую очередь, европейцев на украинцев с целью запустить переговоры будет гораздо сильнее, чем оно сейчас».

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Белый дом не ожидает в 2023 году сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Украине.

В свою очередь, украинский политолог Вадим Карасев спрогнозировал, что Вашингтон насильно усадит президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров, если весеннее наступление ВСУ в Донбассе и Запорожье обернется провалом для Киева. В этом случае боевые действия для Вашингтона потеряют всякий смысл, полагает эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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