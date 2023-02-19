«Будут серьезные последствия»: США заподозрили Китай в планах помогать России оружием

Военная поддержка России со стороны Китая за счет поставок летального оружия приведет к серьезным последствиям в отношениях Вашингтона и Пекина. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Сейчас КНР оказывает Москве поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет некоторую нелетальную помощь, отметил он.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания смертоносной поддержки России [в боевых действиях на Украине – прим. ред.)», – сказал Блинкен в интервью NBC в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, во время встречи с главой аппарата управления иностранных дел ЦК Компартии КНР Ван И он «ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях». Блинкен отметил, что президент [Джо] Байден прямо указывал на это президенту Си [Цзиньпину] несколько раз.

Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон располагает информацией о том, что КНР «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. По его словам, подобными поставками может быть «целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия».

Также Блинкен заявил, что у США есть доказательства, что китайские компании оказывают России нелетальную помощь. Ранее телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что речь может идти о «снаряжении для весеннего наступления» – военной форме или бронежилетах.

Ранее в январе агентство Bloomberg сообщало, что американская администрация предъявила правительству КНР доказательства того, что ряд китайских госкомпаний могут оказывать «нелетальную военную и экономическую помощь» России в конфликте на Украине. По информации осведомленного источника, администрация президента Байдена пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности, отмечало издание.

Накануне Ван И, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что Китай настаивает на проведении мирных переговоров и готов усиливать диалог с ЕС для поиска политического урегулирования украинского конфликта.

Москва, Наталья Петрова

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