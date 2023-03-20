Запад дал Украине только одну попытку начать контрнаступление

У Украины в этом году будет лишь одна попытка провести контрнаступление. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью польской газете в интервью Rzeczpospolita. В случае провала, Киеву будет очень сложно найти ресурсы для второй попытки, убежден он.

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому, если оно провалится, то ей (Украине – прим. ред.) будет невероятно трудно найти средства на следующее», – заявил чешский президент.

По его мнению, окно возможностей открыто только в этом году. После следующей зимы Киеву будет крайне сложно поддерживать текущий уровень военной помощи из-за «усталости от войны», полагает Павел. Он пояснил, что это не только истощение ресурсов и разрушение инфраструктуры, но и усталость западных стран, которые оказывают помощь Украине.

Президент Чехии также заявил, что интерес США к Украине и объемы помощи могут сократиться в 2024 году на фоне будущей предвыборной президентской кампании. Выборы президента США намечены на ноябрь следующего года. При падении интереса Америки к Киеву «многие европейские страны поступят аналогично», – отметил Павел.

Ранее газета Politico сообщила, что США торопятся подготовить Украину к масштабному весеннему наступлению. Американские военные срочно перебрасывают технику в зону боевых действий и быстрыми темпами тренируют украинские силы в преддверии крупного наступления, которое, как ожидают в Вашингтоне, Киев начнет к маю, отмечало издание.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое состоится примерно через два месяца. В связи с этим он призвал Запад увеличить поставки военной помощи.

Москва, Наталья Петрова

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