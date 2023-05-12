российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 мая 2023, 11:35 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Спецпредставитель КНР посетит пять стран для консультаций по Украине

Спецпосланник Китая Ли Хуэй отправится в понедельник, 15 мая, на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Цель поездки – «обсуждение политического урегулирования кризиса на Украине», – уточнил дипломат.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпина в ходе состоявшихся 26 апреля телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.

Лидер Китая назвал переговоры единственным возможным выходом из конфликта. Си Цзиньпин анонсировал отправку своего спецпредставителя на Украину и в другие страны для содействия в организации переговоров по политическому урегулированию украинского конфликта.

Позже в Пекине заявили, что спецделегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Артиллеристы Южной группировки российских войск сорвали контратаку ВСУ / Актер Смольянинов* и бывший советник офиса Зеленского внесены в список экстремистов и террористов / Лондон подтвердил передачу Киеву ракет большой дальности / Имперские амбиции: Варшава провоцирует выход СВО за пределы Украины / «Потенциал тает на глазах»: осенью Украине грозит афганский сценарий / CNN: Лондон передал Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / Киев получил от Запада для контрнаступления более 200 танков и 300 БМП / Бастрыкин рассказал о подготовке Киевом нападения на Донбасс в марте 2022 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Украина,