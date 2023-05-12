Спецпредставитель КНР посетит пять стран для консультаций по Украине

Спецпосланник Китая Ли Хуэй отправится в понедельник, 15 мая, на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Цель поездки – «обсуждение политического урегулирования кризиса на Украине», – уточнил дипломат.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпина в ходе состоявшихся 26 апреля телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.

Лидер Китая назвал переговоры единственным возможным выходом из конфликта. Си Цзиньпин анонсировал отправку своего спецпредставителя на Украину и в другие страны для содействия в организации переговоров по политическому урегулированию украинского конфликта.

Позже в Пекине заявили, что спецделегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

Пекин, Наталья Петрова

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