Фон дер Ляйен заявила, что выступает против прекращения огня на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критике предложения ряда стран добиться прекращения огня на Украине. Это приведет к заморозке конфликта, сочла она.

«Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру», – заявила руководитель ЕК, выступая на форуме по безопасности в Словакии (цитата по РИА «Новости»). Фон дер Ляйен убеждена, что «прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения».

В этой ситуации, полагает она, существует угроза новой вспышки конфликта, и поэтому «никто не будет инвестировать или восстанавливать Украину».

Глава Еврокомиссии назвала условием справедливого мира «вывод российских войск и техники с территории Украины».

Фон дер Ляйен вновь поддержала «мирную формулу» украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что ЕС не будет принимать никаких решений по Украине без консультаций с Киевом.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о недопустимости любых мирных инициатив, предполагающих равноправные переговоры России и Украины. Заявление прозвучало на саммите «Большой семерки» в Японии. Она также выступила в поддержку «мирной формулы» Зеленского, которую она призвала поддержать страны G7.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова фон дер Ляйен, заявил, что переговоры России и Украины не нужны, потому что вести их Москва может только с США, которые осуществляют внешнее управление над киевским режимом. Речь может идти только о послевоенном мироустройстве, полагает он.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»