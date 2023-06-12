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Понедельник, 12 июня 2023, 18:49 мск

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Глава дипломатии ЕС сказал, когда будут возможны мирные переговоры Москвы и Киева

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Odna Cero.

«Думаю, что он [президент России Владимир Путин] ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», – цитирует Борреля ТАСС.

«Если бы я был другом Путина, как китайцы, <...> я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее. Этого мы ожидаем от Китая», – добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель заявлял, что военные действия на Украине могут завершиться за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

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