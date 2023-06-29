Китай требует от США отмены санкций для возобновления военных переговоров

Китайские дипломаты считают, что США должны отменить санкции для возобновления диалога между военными двух стран на высоком уровне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя посольства КНР в Вашингтоне.

«Американская сторона знает причину трудностей в своих отношениях с военными Китая – она фактически ввела односторонние санкции против Китая, – отметил собеседник агентства. – Такие препятствия должны быть устранены до того, как между двумя странами смогут состояться какие-либо обмены и сотрудничество».

Дипломат не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. Предположительно, имеются в виду рестрикции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу, которые были введены еще в 2018 году, когда Пекин закупил российские истребители Су-35 и комплексы С-400.

Напомним, в мае Пекин официально отказал Вашингтону во встрече министров обороны, запланированной США на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Кроме того, позже председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение госсекретаря Энтони Блинкена по созданию линии кризисной связи между двумя странами.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»