Правящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента действующего президента Саломе Зурабишвили из-за ее официальной поездки в Европу вопреки отказу кабмина. Об этом заявил сегодня на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе.

«Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение», – подчеркнул Кобахидзе (цитата по Sputnik Грузия).

Но, несмотря на это, по его словам, на заседании политического совета было принято решение инициировать процесс импичмента президента.

Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места.

В правящей партии ранее заявили, что глава государства нарушила конституцию, отправившись на переговоры в ЕС без согласования с правительством. Действия Зурабишвили являются одним из двух оснований для импичмента президента, указывали в «Грузинской мечте».

Согласно конституции Грузии, президент осуществляет представительские функции во внешней политике только по согласованию с правительством. Ранее кабинет министров отказал Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию. Однако 31 августа глава государства в нарушение запрета посетила ФРГ. Целью европейского турне Зурабишвили обозначила продвижение идеи предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»