Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении военного или чрезвычайного положения

Россия больше не будет отправлять уведомления в Совет Европы о введении военного или чрезвычайного положения в стране. Соответствующие поправки в законодательство были приняты Госдумой.

«Закон исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании Генерального секретаря Совета Европы о введении (прекращении) такого положения на территории России», – сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Информирование Совета Европы было обязательным в связи с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. Весной прошлого года, когда Россия вышла из СЕ, действие конвенции в отношении РФ было прекращено.

Как ранее заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, решение в Совете Европе «принимаются под диктовку Вашингтона», который ослабляет и создает напряжение в еврозоне.

Москва, Зоя Осколкова

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