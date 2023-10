Медведев предсказал, что конфликт на Ближнем Востоке будет длиться годы

Запущенная на Ближнем Востоке «машина взаимного насилия» будет работать еще годы, спрогнозировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что сухопутная операция ЦАХАЛ все-таки состоится и последствия ее будут самыми кровавыми.

Израиль под разными предлогами откладывает начло сухопутной операции в секторе Газа, которой угрожает движению ХАМАС с 9 октября. Медведев отметил, что Тель-Авив опасается мирового гнева за зачистку, запланированную в Газе, но этот страх не продлится долго.

«Не стоит обольщаться: операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Машина взаимного насилия теперь будет работать годы. The war must go on», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что лучшим решением в нынешней ситуации стали бы переговоры о создании Палестинского государства во исполнение Плана по разделу Палестины, принятого Генассамблеей ООН в 1947 году. Но Вашингтон провозгласил своим приоритетом поддержку Тель-Авива.

«Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее», – отметил политик.

Правительство Израиля так и не дало добро на начало военной операции в секторе Газа, хотя военные заявили, что в ближайшие дни готовы к полноценным военным действиям на территории анклава. США призвали Израиль не спешить, поскольку не уверены в последствиях операции и уничтожения ХАМАС.

Москва, Наталья Рязанова

