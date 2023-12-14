Путин назвал отношения РФ и Китая одним из гарантов стабильности в мире

Уровень сотрудничества России с Китаем является беспрецедентно высоким. Москва и Пекин намерены и дальше развивать отношения в собственных интересах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в этом году товарооборот РФ с КНР будет свыше 200 млрд долларов, прогнозируется рост на 30% до 220-230 млрд.

«Мы стабильно развиваем наши связи в разных областях, – отметил Путин. – Значительный толчок был дан в ходе и по результатам визита Си Цзиньпина в марте. Мы договорились, что будет развивать отношения по восьми направлениям».

При этом глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов мировой стабильности. «РФ и Китай не создают никаких блоков, дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран», – сказал Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube