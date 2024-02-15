СМИ узнали о блокировке Венгрией нового пакета санкций ЕС против России

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет газета Financial Times.

По ее данным, рестрикции могут затронуть десятки физических и юридических лиц из России. Ограничительные меры в рамках нового санкционного пакета направлены против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других государств.

Как отмечает издание, Венгрия была единственной страной на встрече послов стран ЕС, которая выступила против введения нового пакета антироссийских санкций.

На этот раз причиной блокировки санкций Будапештом стали меры, направленные против Китая, указывают неназванные европейские чиновники. В санкционный список были включены три компании из КНР и одна – из Индии, однако Венгрия с этим не согласилась, рассказал источник.

Постпреды стран-членов ЕС накануне начали согласование новых антироссийских санкций. Брюссель намерен одобрить 13-й пакет ограничительных мер к годовщине начала российской специальной военной операции. По словам источников, новые ограничения закроют лазейки для нарушителей санкций, а также дополнят списки запрещенных к импорту товаров. Польша и страны Балтии настаивают на запрете импорта российского алюминия и сжиженного природного газа.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз прорабатывает запрет на поставки российской алюминиевой продукции. Брюссель рассчитывает, что эта мера ударит и по энергетике России.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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