Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о приостановке исполнения Анкарой обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ вступит в силу 8 апреля.

Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete. Отметим, что глава турецкого государства имеет право приостанавливать действие некоторых международных договоров, одобрение парламента не требуется.

Напомним, в начале марта парламент Польши принял закон о приостановке участия страны в ДОВСЕ. Кроме того, о заморозке участия в ДОВСЕ объявила Молдавия. Также это намерена сделать Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 5 апреля, дал согласие на внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, а в ноябре 2023 года Москва завершила процедуру выхода из договора. Официальными причинами выхода из договора указывались присоединение к НАТО новых членов и невыполнение государствами-участниками ДОВСЕ, входящими в НАТО, своих обязательств. В НАТО этот шаг России осудили и заявили, что страны – члены альянса, также приостановят действие ДОВСЕ. Впоследствии США Великобритания и ФРГ приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ.

ДОВСЕ был подписан в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора 19 ноября 1990 года. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года – после распада Восточного блока и СССР. Договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений, в том числе танков, артиллерийских орудий, боевых самолетов. Адаптированный договор подписали представители 30 стран, но ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Анкара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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