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Пятница, 5 апреля 2024, 19:22 мск

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Выступление российского постпреда в ООН задержалось из-за землетрясения

Дмитрий Полянский Фото: МИД РФ

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что задержка выступления российской делегации в Совбезе в пятницу, 5 апреля, была связана с задержкой рассылки американских служб безопасности предупреждения о землетрясении, произошедшим недалеко от Нью-Йорка.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Для тех, кто заинтересовался заминкой, с которой началось наше выступление. Она была связана с землетрясением, произошедшим примерно за полчаса до этого. Нью-Йоркская система экстренных оповещений только в момент нашего выступления начала рассылку предупреждений о нем на мобильные телефоны и они начали издавать звуковые сигналы – прекрасная иллюстрация ее подлинной эффективности».

«Что же касается самого подземного толчка, то в зале СБ он ощущался прилично. Некоторые коллеги уже были готовы выбежать из зала, когда толчки прекратились», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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