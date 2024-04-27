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Суббота, 27 апреля 2024, 18:45 мск

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Австралия передаст Киеву 100 миллионов долларов военной помощи

Фото: pixabay.com

Министр обороны Австралии Ричард Марлз на совместном брифинге с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем во Львове в субботу, 27 апреля, объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи в размере 100 миллионов долларов, «чтобы Украина победила», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Марлз сказал: «Австралия будет оставаться с Украиной так долго, сколько нужно, чтобы Украина победила в этой войне. С этой целью мы сегодня объявляем следующий пакет помощи Украине стоимостью в 100 млн. Долларов. 50 млн из этой суммы будет направлено на системы ПВО ближней дальности, еще 30 млн. – на приобритение дронов, поскольку Австралия является частью коалиции дронов с Великобританией и Латвией. Остаток суммы будет направлен на закупку вспомогательного оборудования, от надувных лодок до шлемов и ботинок».

«Мы понимаем, что этот конфликт будет очень продолжительным, и в будущем мы будем предоставлять больше помощи», – добавил глава австралийского военного ведомства.

Львов, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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