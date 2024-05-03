Грузия обвинила США в попытке госпереворота

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пятницу, 3 мая, заявил, что США пытались организовать госпереворот в 2020-2023 годах с целью «открытия второй линии фронта», – передает агентство Sputnik.

В сообщении агентства говорится, что грузинский премьер сказал следующее: «Я поговорил с советником Госдепа Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020-2023 годах, которые поддерживала бывший посол США и осуществленных через НПО, финансируемые из-за рубежа. Если бы эти попытки увенчались успехом, в Грузии была бы открыта вторая линия фронта».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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