Вучич обвинил ФРГ в запугивании стран перед голосованием за резолюцию «о геноциде в Сребренице»

Президент Сербии Александр Вучич в четверг, 23 мая, заявил, что Германия и страны Запада, проталкивая резолюцию о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее, угрожали странам-членам ООН «отказом в экономической помощи и в других вопросах», – сообщают СМИ.

Комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию «по Сребренице» Вучич сказал: «Во Второй мировой войне мы были одними из редких народов в Юго-Восточной Европе, которые были ориентированы антинацистски, за что заплатили наивысшую цену – более миллиона сербов были убиты немецкими и хорватскими нацистами. Почему они не начали с такой резолюции? Потому что в данный конкретный момент им была нужна резолюция о Сребренице. Я не говорю о секторе Газа или о других событиях сейчас. Но не нужно недооценивать людей здесь, потому что все всё понимают».

«Почему вы, Германия и страны Запада, запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку этой резолюции. Вы говорили им, что если они не проголосуют, то не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это европейские, демократические ценности – или вы думали, что я не смогу сказать об этом? У меня десятки таких примеров!», – подчеркнул президент Сербии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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