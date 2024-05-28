В Госдуме заявили, что на Украине не с кем вести «нормальные» переговоры

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 28 мая, заявил, что на Украине нет людей, которые способны вести «нормальные переговоры», – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Чепа сказал: «Юридически срок полномочий Владимира Зеленского* иссяк, теперь полномочия переходят к законодательной власти. Сейчас спикером украинского парламента является Руслан Стефанчук. Получается, что он является единственным легитимным представителем власти на Украине».

«По Конституции Украины первым лицом государства является президент. Если его срок истек, а никаких решений по этому поводу не принято, то власть должна перейти в руки законодательной ветви власти. Чтобы соблюсти юридическую чистоту будущих соглашений, нужно соблюсти нормы. И в соответствии с Конституцией право подписывать документы будет у Стефанчука. В Конституции страны не указано, что в случае войны выборы отменяются. Легитимными в данном случае остаются только парламент и спикер Рады. Если подписывать соглашения с Зеленским*, то в удобный момент времени кто-то может просто отказаться их исполнять, заявив, что их подписывал нелегитимный президент. Чтобы этого не допустить, мы и поднимаем вопрос легитимности Зеленского*», – отметил политик в интервью Ленте.ру.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Москва, Иван Бабурин

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