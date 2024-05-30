Немецкий политик извинилась перед аутистами за сравнение их с Шольцем

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии (СвДП) извинилась перед людьми с аутизмом за сравнение их с канцлером Германии Олафом Шольцем, – сообщает в четверг, 30 мая, издание Spiegel.

Комментируя свое заявление газете Neue Osnabrücker Zeitung о том, что «у канцлера Шольца есть черты аутиста, поскольку он не может объяснить гражданам свои шаги», немецкий политик в интервью Spiegel сказала: «Мне очень жаль, что я своим необдуманным сравнением ранила людей с аутизмом, и я прошу прощения у всех, кого это затронуло. Я уже связалась с рядом людей, страдающих этим расстройством. Олаф Шольц глубоко разочаровал и расстроил меня манерой своей деятельности и отсутствием коммуникации, так как всё это не идёт на пользу нашей стране».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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