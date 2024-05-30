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Четверг, 30 мая 2024, 22:32 мск

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Писториус в Одессе объявил о новом пакете военной помощи Киеву на полмиллиарда евро

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Министр обороны Германии Борис Писториус во время необъявленного визита в Одессу в четверг, 30 мая, заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере 500 млн. евро, – передают немецкие СМИ.

В сообщениях, в частности, говорится: «Министр обороны Германии Борис Писториус в рамках данного пакета помощи сообщил, что Украине будет передано большое количество ракет для систем ПВО типа Iris-T, БПЛА для разведки и ведения боевых действий в Черном море, а также запчасти для артиллерийских систем, поставляемых ФРГ, запасные двигатели для танков Leopard и миллион патронов для стрелкового оружия. Германия также профинансирует курсы подготовки для украинских техников, а с 2025 года начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155».

«Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях ряд вооружений уже готовы к отправке», – заявил Писториус во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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