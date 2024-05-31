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Пятница, 31 мая 2024, 21:49 мск

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Власти Грузии заявили о необходимости пересмотра отношений с США

Фото: president.gov.ge

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в пятницу, 31 мая, заявил, что после участия в беспорядках НПО, финансируемых из США, отношения с Вашингтоном требуют пересмотра, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кобахидзе сказал: «Мы обсудили с послом США, что грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр. Не знаю, почему, но в 2020-2021 гг. и в 2022 году было две попытки революции. Предыдущий посол США много чего испортила в те годы, и это нуждается в исправлении. …Финансируемые Соединенными Штатами НПО активно участвовали в последних протестах, призывая к отставке правительства и созданию нового кабмина. Это означает, что грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, они требуют пересмотра. Это в интересах, как грузинского, так и американского народов».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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