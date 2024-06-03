Правительство РФ выделит почти пять миллиардов рублей оренбуржцам, утратившим жилье из-за паводка

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,8 млрд рублей Оренбургской области на оказание финансовой помощи гражданам, утратившим жилье в результате весеннего паводка.

В документе, опубликованном в понедельник, 3 июня, на официальном сайте правовых актов говорится: «Выделить в 2024 году Минстрою России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области, бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 4 823 827,47 тысячи рублей».

Ранее сегодня на сайте правительства Оренбургской области было опубликовноно сообщение о том, что оренбуржцам, пострадавшим от паводка, уже выплачено более 7,065 млрд рублей.

«Жителям региона, пострадавшим от паводка, выплачено более 7 млрд 650 тыс. рублей. Всего от жителей региона поступило 590 510 заявлений, отработано более 90 %. Из них выплаты одобрены по 330 473 заявлениям», – сообщили в правительстве региона.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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