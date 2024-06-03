Боррель обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Европарламент

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне выборов в Европарламент обвинил Кремль «в нападках» на него лично, во вмешательстве в избирательный процесс и в «операциях по манипулированию информацией по всей Европе», – сообщают СМИ.

В статье об информационном противостоянии с Россией, размещенной на сайте внешнеполитического ведомства ЕС, глава европейской дипломатии написал: «Следующие европейские выборы станут определяющим моментом для нашего общего будущего. Нам необходимо защитить этот избирательный процесс и европейские общественные дебаты в более широком смысле от вредоносных иностранных игроков, которые хотят, чтобы Европа потерпела неудачу. …После начала агрессивной войны России против Украины враждебно настроенные иностранные государства, и, в частности, путинская Россия, еще больше расширили свои уже существующие операции по манипулированию информацией по всей Европе и за ее пределами. Эти операции являются частью более широкого набора гибридных атак, которые иностранные государства, и, в частности, Россия, развернули против нас и наших союзников».

«Манипулируя информацией, российская сторона использует растущую популярность соцсетей и дешевые операции с привлечением искусственного интеллекта. Прокремлевские платформы пытаются не только загрязнить информационное поле внутри Евросоюза, но и опорочить репутацию ЕС на Ближнем Востоке, на Балканах, в Африке, Латинской Америке и в Азии. Все это делается более чем на 20 языках. Эта вредоносная деятельность представляет собой серьезную угрозу безопасности», – подчеркнул Боррель и добавил: «Как и национальные лидеры других стран ЕС и государств-членов, я регулярно становлюсь объектом нападок Кремля. Нас обвиняют во всех бедах!»

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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