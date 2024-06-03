российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июня 2024, 21:38 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Швейцария готова арестовать членов правительства Израиля и ХАМАС

Фото: Freepik

Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в понедельник, 3 июня, заявило о готовности к аресту членов правительства Израиля в главе с Биньямином Нетаньяху и членов ХАМАС, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на их арест и если они приедут в страну, сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Федерального собрания Швейцарии, говорится: «Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. В понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов правительство взяло на себя это обязательство».

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ранее подал заявление в палату предварительного производства о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании «за военные преступления и преступления против человечности».

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Мэр Харькова заявил о потере всех энергетических мощностей / Боррель обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Европарламент / В Белом доме сообщили, кто от США примет участие на конференции по Украине в Швейцарии / Испанские и французские фермеры заблокировали погранпереходы между своими странами / В Лондоне «договорились»: МИД России объявил о санкциях для политического истеблишмента, экспертов и СМИ Британии / Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «объявила войну» Ватикану / Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по России / КНР раскрыла двух завербованных МИ-6 шпионов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Европа, Израиль,