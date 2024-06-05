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Среда, 5 июня 2024, 23:00 мск

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Будапешт отказался от участия в операциях НАТО на Украине против России

Фото: mediaklikk.hu/kossuth

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен участвовать в военных операциях НАТО против России, в том числе в военных действиях на Украине, – сообщает в среду, 5 июня, издание Mandiner.

В интервью венгерскому изданию Орбан сказал: «Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже будучи членами альянса. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, и у нас такая возможность должна быть. Юридически она у нас все еще есть, но мы ожидаем, что это будет объявлено политически приемлемой, презентабельной позицией».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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