Путин рассказал об украинской угрозе газопроводам газопроводы «Турецкий» и «Голубой поток»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, заявил, что из-за украинской угрозы России приходится охранять газопроводы, по которым идет газ в Турцию, – сообщают СМИ.

В ходе общения с турецким журналистом Путин сказал: «Россия не один раз фиксировала попытки киевского режима нанести удары по газовым маршрутам по дну Черного моря. Москве приходится охранять газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» из-за угроз с украинской стороны. Проинформируйте Эрдогана – угрозу газопроводам из России в Турцию представляют беспилотные катера, поставляемые Киеву Западом. Также была предотвращена попытка атаки на газоперерабатывающую станцию, передающую газ в Турцию. Тогда было подавлено два беспилотника».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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