В Кремле обеспокоены гибелью лиц высокого ранга других стран за короткий срок

Руководство России озабочено авиакатастрофами с чиновниками высокого ранга других стран за короткий срок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что российский лидер пользуется только надежной отечественной техникой.

«Президент пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная авиатехника и подвергается специальному обслуживанию. Любая техника, которая перевозит граждан нашей страны так же обслуживается на должном уровне. Существуют очень жесткие стандарты, которые неукоснительно соблюдаются. Есть контролирующие ведомства, поэтому здесь система работает», – сказал Песков журналистам.

Гибель Раиси привела к задержкам в работе по двустороннему соглашению, поскольку иранские власти готовятся к выборам. С учетом возможных кадровых перестановок график конкретных мероприятий и консультаций будет сдвигаться.

«Но в целом это не меняет картины дня», – заявил Песков.

Напомним, найдены обломки самолета, на котором летел вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима. Борт некоторое время назад пропал с радаров, и оставалась вероятность аварийной посадки. Похожий инцидент произошел с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. 20 мая было официально объявлено о гибели всех на борту, включая главу государства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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