Белый дом анонсировал очередные санкции против ВПК России

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 11 июня, заявил, что на текущей неделе США объявят о новых санкциях против военно-промышленного комплекса (ВПК) России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на организации и сети, которые, помогают России в закупке иностранной продукции. В частности, они будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России. Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу. Также они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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