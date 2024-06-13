«Наводить страх»: Медведев научил, как реагировать на новые санкции США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян превратить жизнь Запада в «сплошной безумный кошмар» в ответ на новые антироссийские санкции. Чиновник считает, что странам, объявившим против России войну без правил, нужно ответить тем же.

«Вот и новые американские санкции. Надо ли на них реагировать? Нужно. Ведь они объявили нам войну без правил! Как реагировать? Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. И никаких правил в отношении врага!» – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Замглавы Совбеза уверен, что нужно бить во все уязвимые места, например, парализовать работу компаний и госучреждений. Находить и использовать проблемы в западных технологиях и наводить страх угрозой коллапса критической инфраструктуры.

«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного. Опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Они боятся социальных взрывов? Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи. Пусть дрожат, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар», – призвал Медведев.

Так российский чиновник отреагировал на расширение Вашингтоном санкций против Российских компаний и граждан. Механизм вторичных санкций теперь обернулся против банков из третьих стран, ведущих расчеты с клиентами из России.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что приоритетом для государства сегодня становятся меры максимального противодействовать внешней агрессии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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