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Четверг, 13 июня 2024, 22:04 мск

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Канада ввела санкции против Третьяка, Мизулиной и ряда российских СМИ

Фото: pixabay.com

Канада объявила о введении дополнительных антироссийских санкций против предприятий ВПК и компаний, «вовлеченных в операции по дезинформации и пропаганде», журналистов и СМИ, – сообщают СМИ.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, 13 июня, на сайде канадского МИДа, в частности, говорится: «Санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде... предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России. Кроме того, санкции направлены против организаций, участвующих в обходе санкций, которые облегчают доступ России к санкционным товарам или к доходам от продажи нефти выше ценового предела G7».

Санкции введены против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной; Героя Советского Союза Бориса Громова; журналистов Арама Габрелянова, Александра Малькевича, «Российской газеты», телеканалов «Санкт-Петербург», «Таврия ТВ» и «Мариуполь 24».

Среди компаний, против которых введены ограничения: «Авиакомпания «Победа», АО «Электроагрегат», АО «Электроавтоматика», Новороссийское морское пароходство («Новошип»), Российская национальная перестраховочная компания и учебный центр МВД России в Манагуа (Никарагуа)».

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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