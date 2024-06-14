Узурпация власти на Украине в 2014 году в итоге привела к нынешней ситуации, и теперь история повторяется, отметил, президент РФ Владимир Путин. Киевский режим прямо нарушает собственную Конституцию и Уголовный кодекс.

«Нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, антиконституционного переворота 2014 года, и теперь круг замкнулся. Исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, по факту является нелегитимной», – сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Трансляция велась в телеграм-канале министерства.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация с отменой выборов на Украине отражает «настоящее нутро нынешнего киевского режима». Путин процитировал статью 5 украинской Конституции, которой противоречат попытки Киева удержать власть после отмены выборов.

«Право определять и изменять конституционный строй на Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами», – говорится в документе.

Насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват госвласти также является уголовным преступлением, за которое статья 109 УК Украины предусматривает ответственность.

В конце мая Владимир Путин подчеркнул сложность переговорного процесса с украинской стороной, поскольку легитимность действующего главы Украины закончилась. После завершения президентского срока Владимира Зеленского единственной легитимной властью на Украине является Верховная Рада и её спикер.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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