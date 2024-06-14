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Пятница, 14 июня 2024, 23:28 мск

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Бухарест отказал российской делегации в участии в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в пятницу, 14 июня, сообщил, что МИД Румынии отказал в визах российской делегации для участия в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В своем Telegram-канале Карасин написал: «В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что «с учетом российской агрессии против Украины», ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну. Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации. Мы, конечно же, будем это помнить!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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