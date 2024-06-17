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Вторник, 18 июня 2024, 01:36 мск

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Госдума рассмотрит законопроект о высылке иностранцев

Законопроект о введении режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России, планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно проекту, иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. После исключения из этого реестра действие режима прекращается. Порядок применения нового режима установит МВД.

«Предлагается при проведении госконтроля в сфере миграции наделить полицейских правом иметь доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки, при предъявлении служебного удостоверения. Также полицейские получат право запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам», – говорится в законопроекте.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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