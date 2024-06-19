На поддержку многодетных семей, учителей и развитие регионов будет дополнительно выделено более 500 миллиардов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятые в среду, 19 июня, в первом чтении поправки в федеральный бюджет заявил, что на поддержку многодетных семей, учителей и развитие регионов, в том числе новых субъектов России, будут выделены дополнительные средства в размере 522 млрд рублей.

В ходе своего выступления Володин сказал: «Поправки предусматривают увеличение расходов федерального бюджета в текущем году на 522 млрд рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию и его поручений. Так, дополнительные 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке. Более 200 тысяч семей уже в этом году получат по 450 тысяч рублей, которые смогут направить на погашение ипотечного кредита. 66,2 млрд рублей будут направлены на продление программы «Семейная ипотека» в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства. «Это позволит улучшить жилищные условия 106 тысячам семей. 33,2 млрд рублей пойдут на увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Они вырастут с пяти тысяч до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года, их получат более 539 тысяч учителей.

«Дополнительные средства будут направлены на увеличение поддержки регионов, в том числе новых субъектов РФ, на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам», -подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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