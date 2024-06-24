Володин высказался о заказчиках терактов в Севастополе и Дагестане

Теракты в Севастополе и Дагестане могут быть связаны между собой, предположил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же», – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер назвал бесчеловечными атаки на мирных граждан и выразил соболезнования семьям жертв терактов.

«Это бесчеловечные преступления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал Володин.

Накануне днем в результате удара ВСУ американскими ракетами ATACMS с кассетной частью в Севастополе погибли четыре и ранены 151 человек, в их числе 27 детей. Вечером группа мужчин напала на церковь и синагогу в Дербенте, устроила стрельбу в Махачкале, убила 19 человек. Пострадали в результате этого теракта 34 человека.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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