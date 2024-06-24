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Понедельник, 24 июня 2024, 22:30 мск

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Дания объявила о невозможности продолжать обучение украинских летчиков на F-16

Фото: lockheedmartin.com

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на совместной пресс-конференции с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом в понедельник, 24 июня, заявил, что его страна к концу 2024 года прекратит обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, – сообщает датская радиовещательная корпорация DR.

Отвечая на соответствующий вопрос, Поульсен сказал: «Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года. Их обучение прекратиться, потому что Дания переходит на истребители F-35, для которых будут использовать военно-воздушную базу в Скридструп, где сейчас проходят обучение украинцы. До завершения программы обучения к концу 2024 года подготовку на F-16 пройдут около 20 украинских пилотов».

«Сейчас украинские летчики также проходят обучение в Румынии, но решение о том, будет ли Дания вносить свой вклад в это дело, пока не принято», – добавил датский министр обороны.

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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