ЕС и Бельгия осудили теракт в Дагестане, а США заявили, что у них «нет оценок»

Верховный представитель по вопросам внешней политики и безопасности ЕС Жозеп Боррель и МИД Бельгии решительно осудили теракт в Дагестане, а США заявили, что у них «нет каких-либо оценок», – сообщают в понедельник, 24 июня, СМИ.

В своем аккаунте соцсети X (экс-Тwitter) глава евродипломатии написал: «Я строго осуждаю террористические нападения, целью которых стали христианские и еврейские храмы, а также силы безопасности, в воскресенье в Республике Дагестан в России. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим»

В свою очередь, в МИД королевства Бельгия заявили, что их страна «решительно осудила террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты и представителей сил безопасности в Республике Дагестан в России».

«Наши мысли с семьями погибших и пострадавшими», – говорится также в аккаунте соцсети X (экс-Тwitter) МИД Бельгии.

Отметим, что официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 24 июня, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: «У меня нет каких-либо оценок относительно нападения в Дагестане, в том числе относительно того, кто несет за него ответственность».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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