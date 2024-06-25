Украине пообещали «строгий и требовательный» процесс переговоров о вступлении в ЕС

Глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Хаджа Лабиб на открытии Межправительственной конференции во вторник, 25 июня, в Люксембурге заявила, что начавшиеся официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз будут «строгими и требовательными», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

В ходе своего выступления Хаджа Лабиб сказала: «Процесс переговоров о вступлении в ЕС, который мы начинаем сегодня, будет строгим и требовательным. Нам предстоит провести интенсивную работу в области реформ, которая пока только началась. Дорога будет еще длинной. Мы уверены в вашей способности довести дело до успешного завершения. …Решать, выполнены ли все условия для завершения переговоров, принимая во внимание изменения в законодательстве ЕС, будут государства-члены Сообщества».

«Украине нужно будет уделить особое внимание судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному обращению с национальными меньшинствами. Чтобы обеспечить необратимость прогресса в этих областях и их полной и эффективной реализации, прогресс будет находиться под пристальным наблюдением Комиссии, которая будет регулярно докладывать об этом Совету», – прочеркнула глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии.

Как отмечают аналитики, переговоры о приеме страны в ЕС не ограничены по времени и не имеют никаких конкретных сроков. Так, например, Турция, ведет их уже 19 лет.

Люксембург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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