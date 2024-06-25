Кадыров поручил усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник, 25 июня, после терактов в Дагестане поручил усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма, «исходящих из европейских стран».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Во вторник провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. Обсуждались вопросы усиления работы по профилактике преступлений террористической направленности, а также участия региона в специальной военной операции на Украине. В связи с последними трагическими событиями в Дагестане я призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».

«Я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом. Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии. Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества», – добавил глава Чечни.

Напомним, что 23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате теракта погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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