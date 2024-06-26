Россия отказалась прекращать СВО на время переговоров с Украиной

Россия не станет останавливать спецоперацию на время мирных переговоров с Украиной, когда они состоятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что прошлое прекращение огня ВС РФ обернулось обманом со стороны киевского режима.

«Всегда будем готовы к мирным переговорам, но на их период не прекратим специальную военную операцию. Уже делали так в апреле 2022 года. Нас обманули», – сказал глава МИД РФ во время рабочего визита в Минск. Текст выступления опубликован на сайте министерства.

Лавров подчеркнул, что Россия меняет условия мирного урегулирования конфликта в соответствии с реальным положением дел. И обсуждение начнётся с чистого листа, т.е. без заготовок, которые может подсунуть Запад. Министр призвал киевский режим и его кураторов не затягивать с выходом на переговоры, потому условия могут вновь изме6ниться.

«Каждый раз реалии «на земле» меняются – не в пользу киевского режима и его хозяев. Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать цепочку событий, когда каждое новое предложение отвергалось, а ситуация для украинского режима становилась всё хуже и хуже», – пояснил Лавров.

Киев неоднократно отвергал возможность переговоров с Москвой и закрепил свой отказ законодательно. В то же время Россия регулярно заявляет о готовности к мирному урегулированию ситуации, но на основе реалий, а не ультиматумов с надуманными условиями. На фоне упорного продвижения Киевом своей «формулы мира» в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров.

Минск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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