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Четверг, 27 июня 2024, 20:44 мск

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Польша получила почти 50 американских танков

Архив, фото: pronews.gr

Генеральный штаб Войска Польского в четверг, 27 июня, сообщил, что США передали Польше 47 Abrams M1A1, тем самым завершив поставку заказанных ранее 116 боевых машин, – передают местные СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте польского Генштаба, говорится: «В Польшу прибыла последняя партия из 47 танков M1A1 FEP Abrams, а также 26 машин-мастерских M1152A1B2 HMMWV. Теперь у нас есть комплект танков Abrams этой модификации, их у нас уже 116. Новейшие танки Abrams M1A2 EP v.3, которых мы заказали 250 единиц, ожидают отправки».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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