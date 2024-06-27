Фон дер Ляйен призвала инвестировать в европейский ВПК 500 миллиардов евро

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 27 июня, заявила, что Евросоюз для обеспечения безопасности должен в ближайшие десять лет инвестировать в свою военную промышленность дополнительно 500 миллиардов евро, – сообщает портал Euractiv.

Портал со ссылкой на источники пишет, что «фон дер Ляйен на саммите подтвердила более ранние сообщения, что Еврокомиссия оценивает необходимые инвестиции в оборонную промышленность на уровне 500 млрд. евро в течение следующих 10 лет».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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