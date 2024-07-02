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Вторник, 2 июля 2024, 21:59 мск

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Российские войска поразили в Харькове предприятие, производящее дроны

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев во вторник, 2 июля, сообщил, что российские войска нанесли удар по предприятиям в Харькове, где велось производство дронов, находился склад с боеприпасами и пункт ремонта военной техники, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Лебедев сказал: «В Харьков прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники. …К месту взрыва направилось около десяти «скорых».

В свою очередь, украинская сторона подтвердила информацию пророссийского подполья.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в распространенном видеокомментарии говорит: «Россияне нанесли удар по промышленным предприятиям в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. По предварительной информации, были использованы ФАБ-500 с УМПК, которые запускались авиацией с территории Белгородской области».

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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