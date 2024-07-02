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Среда, 3 июля 2024, 01:04 мск

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В Госдуме предлагают добавить многодетным семьям еще один выходной

Сделать выходным для многодетных семей День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и направила запрос главе минтруда Антону Котякову, – сообщают СМИ.

В обращении, направленном на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, в частности, говорится: «В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи. …Предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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