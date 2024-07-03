Госдума запросила у СК имеющиеся наработки, инициативы и предложения в части совершенствования миграционной политики

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в среду, 3 июля, заявил, что в Следственный комитет (СК) РФ направлен запрос о том, какие инициативы имеются в ведомстве, а также какие изменения в законы необходимо внести с целью совершенствования миграционного законодательства, – сообщат ТАСС.

В интервью агентству Морозов сказал: «Комитет по контролю в связи с инициативой депутата Госдумы Евгения Попова, поддержанной другими депутатами, и полученным поручением, направил в Следственный комитет запрос о том, какие наработки, инициативы и предложения имеются у СК в части совершенствования миграционной политики. А также, о том, какие изменения в действующем законодательстве являются с точки зрения СК необходимыми, и как эти предложения СК согласуются и коррелируются с уже существующими многочисленными инициативами, которые предложены депутатами и комитетами Госдумы».

«Мы просим дать ответ в максимально короткие сроки с тем, чтобы изучить возможность пригласить председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возможно, в ходе текущей сессии. Комитет сформулирует свои предложения по форме и срокам рассмотрения вопроса о приглашении главы СК РФ на пленарное заседание и направит их в Совет Думы. Согласно утвержденному графику работы депутатов, весенняя сессия Госдумы продлится до 4 августа», – отметил глава думского комитета.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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